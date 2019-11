ÕL VIDEOD JA GALERII | Mardisandid käisid riigikogus

Foto: Martin Ahven

„Hästi vahva, et käite meil siin igal aastal külas,“ sõnas Põlluaas. „Meie emad ja isad ja vanaemad ja vanaisad ja meie rahvas on juba ammu käinud marti jooksmas. Hästi vahva, et teie seda teete ja meil siin riigikogus käite.“