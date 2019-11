Maailma mõnusaimad kingiideed Kaubamajast – vaata, mida ägedat pakutakse naistele, meestele ja lastele! 

Ilmselt paljud ei teagi, aga Kaubamaja Lastemaailmas on juba mõnda aega noori hullutanud valdkonna kultusmärgi Pioneer DJ kontroller. Pioneeri kontroller on profisugemetega muusika mikserpult algajatele. Sellega saab juhtmevabalt ühendada mobiiltelefoni ning pilveteenuse kaudu asuda muusikat miksima. Juba mõne tunniga võib muusikahuvilisest lapsest saada DJ, kes suudab lugusid kokku siduda põnevaks muusikavooks. Eriti lahe on, et see pea täiuslik mikserpult on just paraja suurusega, et teda hõlpsalt seljakotiga kaasa võtta.