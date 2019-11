LHV otsustas lõpetada Eestisse investeeriva pensionifondi tegevuse 

„Ainult Eestisse investeeriva fondi juhtimine oli ambitsioonikas ettevõtmine, kuna siinse kapitalituru väiksust arvestades pidi fondijuht ise aitama uute instrumentide loomisele kaasa. Tuleb tõdeda, et II samba vabaks laskmine paneb piduri nii pensionifondide Eestisse tehtavatele investeeringutele kui selle kaudu ka Eesti ettevõtete finantseerimise valikute laienemisele. Neis tingimustes ei ole üksnes Eestisse investeeriva fondi juhtimist võimalik jätkata,“ ütles ASi LHV Varahaldus juhatuse esimees Vahur Vallistu. „Eesti arengu jaoks on oluline, et kohalike pensionifondide valitsejatel oleks kohapealset investeerimiskompetentsi ja nad täidaksid Eesti kapitaliturul oluliste institutsionaalsete investorite rolli. Praegu II pensionisamba reformi nime all toimuv sunnib aga pensionifonde minema lihtsamat teed ja paigutama raha rahvusvahelistesse väärtpaberitesse,“ selgitas Vallistu.