PAREMÄÄRMUSLASTE TÕUS: Hispaania erakorraliste valimiste suurim võitja on paremäärmuslik Vox 

Teise koha võttis konservatiivne Rahvapartei. 20,8% hääli annab konservatiividele 88 mandaati. See on 22 rohkem kui aprillis.

Valimiste suurim võitja on aga 2013. aastal asutatud paremäärmuslik erakond Vox. Kui aprillivalimistel kogus Vox 10,3% valijate häältest, mis andis parlamendis 24 kohta, siis nüüd oli Voxi häältesaak 15,1%, mis annab parlamendis juba 52 kohta.

Sotsialistide juht Pedro Sanchez avaldas valimistulemuste selgudes lootust, et ta suudab teovõimelise valitsuse kokku panna. Tegelikkuses on seda aga üliraske teha. Pigem võib juhtuda, et Hispaanias tuleb juba varsti taas korraldada ennetähtaegsed valimised.