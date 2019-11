Yana Toomi büroo uurib Mart Helmelt halli passi kaotamise kohta Eestis 

Tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos esitavad inimesed üsna sageli nn hallide passidega seotud küsimusi. „Meie nõustamiste põhjal valmistan praegu ette ühte materjali, kus oleksid väga teretulnud Teie vastused. Mis aastal hall pass kui niisugune Eestis Teie arvates ära kaob? Millistel tingimustel see juhtuks? Kas halli passi olemasolu mõjutab Eesti mainet, kui jah, siis kuidas?“ küsis Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik Margarita Kornõševa siseminister Mart Helmelt. Halli passi ehk välismaalasele Eesti vabariigilt antava reisidokumendi (välismaalase pass) kehtivast õigusest kaotamist ei ole siseministeeriumi valitsemisalas arutatud, kinnitas minister Helme, et sellest tulenevalt ei ole võimalik avaldada arvamust, mis aastal, mis tingimustel või kas üldse kõnealune sündmus ehk halli passi kadumine võiks aset leida. „Leian, et välismaalase passi olemasolu ei mõjuta Eesti vabariigi mainet. Seda muidugi juhul, kui Eesti suhtes vaenulikud jõud ei kasuta seda propagandistlikel eesmärkidel,“ ütles Helme.