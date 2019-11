Surmast päästetud vang: ma olen ju nüüd oma karistuse kandnud!  

Neli aastat tagasi tabas teda ränk haiguspuhang – süda lakkas töötamast, kuid mees elustati. Läinud aastal tegi Schreiber kohtule avalduse, milles teatas, et kuna elustamine toimus ilma tema nõusolekuta, siis oli ta vahepeal „tehniliselt surnud“ ja järelikult on ka oma karistuse kandnud.

Esimese astme kohus leidis, et Schreiberil pole õigus, märkides ka seda, et küllap on ta elu ja tervise juures, kui suutis kohtupaberitele allkirja anda.