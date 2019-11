Kahe dünastia heitlus: kes saab printsessiks 

Nad on valmis lauale laduma XVIII sajandist pärit dokumendid, mis seda tõestavat. 1729. aastal olevat Seborga küll müüdud Sardiinia kuningriigile, kuid sardiinlased lubatud raha ei maksnud. Selle üle vaieldi, kuid Itaalia ühendamisel 1861. aastal ei hoolinud keegi sellest, kas Seborga on ikka Sardiinia omand või mitte. Üks Itaalia kõik. Sellele seaduseaugule ongi küla tähelepanu juhtinud ja juba 60 aastat on neid valitsenud kodukootud vürst – ametliku tiitliga La Sua Tremendita, tema ülitähtsus või üliasjatundlikkus eesti keeli.