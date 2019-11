Juhtkiri Juhtkiri | Kriisist kriisini: Kuusik, Kingo, Järvik Ohtuleht.ee , täna, 18:52 Jaga: M

Võinuks ju arvata, et õnnetu IT-ministri Kert Kingo väljavahetamisega saab valitsus viimaks töörahu, kui polnuks juba varasemast maaeluminister Rein Järviku ebalevaid seisukohti listeeriaskandaali asjus. Nüüd on ebamäärasusest kasvanud täiemõõduline skandaal, millesarnast õieti ei mäletagi – et terve nädalavahetuse jooksul ükski muu teema pildile ei pääse ning isegi isadepäev kahvatus Järviku kõrval. Põhjus pole sedapuhku mitte listeerias, vaid ministri nõuniku tegemistes ning ennekõike troonib küsimus valetamisest. Ilmselt poleks valetamise teema sedavõrd üles kerkinudki, kui Kingo puhul poleks Martin Helme kindlas kõneviisis deklareerinud, et poliitikuile valetamist andeks ei anta.