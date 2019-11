Henry Lääne | Ärge kaotage mõistust, WRC-isad 

Enne vormel 1 USA GPd teatas sarja tegevjuht Chase Carey, et pole olemas maagilist numbrit, mitu võidusõitu võiks ühel hooajal olla. Liiguvad kõlakad, et lähitulevikus liigutakse 24 või 25 GP pikkusele hooajale ning Carey sõnul pole olemas arvu, mis piiraks etappide arvu.

Varasemast tihedam kalender – rohkem sõite Euroopast välja nõuab nii suuremat aja- kui ka rahakulu – on tõele au andes veidi üllatav. Õhtuleht on tänavu saanud rallipargist kinnitusi, et ehkki uute turgude avastamine on suurepärane, on see ka väga kulukas ning keegi ei garanteeri võistkondade eelarvete iga-aastast suurenemist.