Ene Pajula | Mammile meeldiks vändaga raadio 

Eriti palju on räägitud generaatoritesse investeerimisest, enam-vähem nii, et olgu igal hoonel oma. Ja igas majapidamises peaks olema patareiraadio. Mammil oli hiljaaegu võimalus kuulata ühte loengut Aafrikast, kus enamik elektrist pidigi tulema diiselgeneraatoritest, ja aafriklaste kodudes pididki olema raadiod, mida saab kuulata vändast ringi ajades. Kas see on olukord, kuhu peaksime püüdlema?

Ka on inimestele südamele pandud, et igal perel peab olema korralik toidu- ja veevaru. Mõistlik muidugi, ja mammi on vägagi seda meelt, et kui ise enda eest seisad, siis hoiab sind ka jumal, aga kuidas seda korraldada, kui elad korrusmaja korteris, kus pole sahvrit ega soolalihatünni nurgas? Paljudel Eesti inimestel on toiduvarusid, aga need on teadagi enamasti sügavkülmas. Kui varu koosneb kuivainetest ja konservidest, siis tuleb need kuidagi pliidi peal söödavaks teha, aga mis siis, kui ka see pliit töötab elektriga? Mis veevarusse puutub, siis mingi koguse joogivee hoidmine linnakorteris on muidugi võimalik, aga vett on vaja ju ka tualetis, ja käsi peab ka vahel pesema – ja hoidku jumal, kui peres on imik! Lõuna-Eesti pikimad elektrikatkestused kestsid üle kolme ööpäeva, mammi ei kujuta ettegi, kuidas nad seal toime tulid. Ei saa salata, et Eesti inimene on üks vintske vennike ja püüab igas olukorras suurema kurtmiseta hakkama saada ja eks saadakse ka.

Aga mammi ei saa aru, miks pole keegi jutuks võtnud seda, et vajaksime hoopis suuremat elektri varustuskindlust. Ühes raadiosaates seda teemat isegi poole lausega puudutati, aga lõpetati kohe ära, sest see pidi olema üle mõistuse kallis. Et kõigi juhtmete maasse kaevamine ja alajaamade katuste tuulekindel kinnitamine pidi liiga palju maksma. Mammi pole muidugi mingi ekspert, aga tema kujutab ette, et kui midagi sellist pidi olema võimalik teha ühes maakonnas, kusjuures ilma riigi- ja ammugi mitte Euroopa-poolse abita, siis miks ei peaks see olema võimalik terves Eestis?

Kas tõesti on odavam loota, et küll kindlustus kõik kahjud kinni maksab, igaüks endale generaatori (teadagi koos diislivaruga, mida hoitakse ei tea kus, keldris või kuuris, kus see endast plahvatusohtu kujutab) ja vändaga raadio muretseb? Muidugi ei ole see „kogu maa elektrifitseerimine“ lihtne ega odav (peaaegu kommunism ikkagi) ega käi nipsust, aga võimalik peaks see ometi olema.