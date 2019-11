Uus nädal toob vihmase ja lörtsise ilma 

Esmaspäeval tuleb kaugeneva madalrõhkkonna lõunaservas üksikuid sajuhooge, vahendab ilmateenistus.ee. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7, öö hakul rannikul kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 2-6 kraadi.



Teisipäeva sajab kohati vähest vihma või lörtsi. Tuul pöördub lõunasse ja tugevneb 4-9, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 4 kraadi, saartel 3 kuni 7 kraadi.



Kolmapäeval liigub üle Eesti Soome madalrõhulohk koos tihedama sajualaga. Tuul pöördub edelasse ning püsib tugev. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 soojakraadi.



Neljapäeva öösel järgneb madalrõhulohule kõrgrõhuhari, päeval läheneb lõuna poolt uus tsüklon. Öösel sadu lakkab, kuid päeval tõmbub taevas lõuna poolt alates taas tihedamalt pilve. Öösel puhub nõrk lõunakaare tuul, päeval pöördub tuul kirdesse. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 3 kuni 7 kraadi.