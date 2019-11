Statistikaamet: rohkem lapsi on kõrgharidusega meestel 

Ameti info kohaselt on Eesti isal keskmiselt kaks last.

"Rohkem lapsi on kõrgharidusega meestel. Ilmselt pakub haritud mees naisele suuremat turvatunnet, mida on laste saamiseks vaja. Paraku on kõrgharidusega mees haruldane nähtus (32% vanuses 25+)," seisab postituses.

Naiste seas on see-eest rohkem lapsi neil, kellel on põhiharidus.