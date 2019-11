Urmas Arumäe: terve eesti meedia on saasta täis. Prokuratuurist pole minuga keegi ühendust võtnud 

„Peab ütlema, et saada Aktuaalsest Kaamerast teada, et Sinu suhtes on alustatud kriminaaluurimine, on üsna uus kogemus. Terve eesti meedia on saasta täis, aga prokuratuur pole minuga ühendust võtnud siiani. Uus tundub mulle ka see, et prokurör läheb kaamera ette ja teatab, et kriminaalasi on alustatud, aga nüüd hakkame alles pabereid uurima, et kas ikka sai õige inimese vastu ja õige asja eest kriminaalasi püsti pandud. Kurat - uurinud enne kui meediasse "uhkustama" tuli.