Poliitika Minister Järvik kantsler Lemettist: ta lihtsalt valetab Toimetas Marvel Riik , täna, 22:12

Maaeluminister Mart Järvik. Foto: Robin Roots

Maaeluminister Mart Järvik on võtnud sotsiaalmeedias Facebook sõna, et kommenteerida kantsler Illar Lemetti varasemat sõnavõttu meedias. Järvik nimetab Lemetti valetajaks, kes on ametisisese kirjavahetuse avaldamisega rikkunud seadust ega tohiks töötada avalikus teenistuses. „Lemetti ise ilmselt usub, et on saatnud ajakirjandusele midagi sellist, mis kutsub esile valitsuskriisi. Paraku kõik need, kes lugeda oskavad, saavad kohe aru, et Lemetti on tulistanud paukpadruniga,“ kirjutas Järvik.