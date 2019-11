Ilmataat: isadepäev tuleb vihmane 

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vihma, sisemaal edela- ja läänetuul 2-8 m/s, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 7-11, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 2..6°C. päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub läänekaare tuul 2-7, ennelõunal põhjarannikul iiliti 11 m/s, õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Õhutemperatuur on 2..6°C.

Teisipäev öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, sekka ka lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on -1..+5°C. Päeval on pilves ilm. Kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 7-13, rannikul puhanguti 15-20 m/s. Õhutemperatuur on 3..8°C.