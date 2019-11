Mart Järviku nõunik Maido Pajo: justiitsminister Raivo Aeg ja maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti väänavad tõde 

Raivo Aegi jutt, nagu oleks minister Mart Järvik tahtnud, et PRIA ilma tema volituseta kohtus ei saaks käia, pole mitte ainult vale, vaid ka absurdne. Kuidas sai ministrile muret teha ilma volituseta kohtus käimine? Siis ei oleks ju volituste probleem üldse ministri lauale jõudnud PRIA ja kantsleri poolt, sest volikirja allkirjastamiseks esitamine kinnitab seda, et PRIA ja kantsler ei pidanud võimalikuks ilma volituseta asjaajamist.

Uskumatut demagoogiat ajab ka ministeeriumi kantsler. Väited, et minister keeldus Arumäe soovituse alusel volikirja välja andmast, on täiesti valed. Minister teatas, et enne mingit volitust ei allkirjasta, kui on saanud vajaliku selgituse ja selguse volituste vajalikkuse osas justiitsministeeriumi poolt. Ministri õigusnõunik Urmas Arumäe juhtis tähelepanu vastuoludele, nii nagu ka õigusosakonna juristid.