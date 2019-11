Maaeluministeeriumi kantsler: minister Järvik ei räägi tõtt. Arumäe andis soovitusi PRIA kohtuasjas 

Õhtuleht avaldab kantsler Illar Lemetti kommentaari täismahus.

Eksisin ka mina eile Postimehe ajakirjanikuga rääkides, kui ütlesin, et „Aga ilmselt ei olnud mu teadmist, et tal selline büroogi olemas on“. Hiljem järele mõeldes meenus, et ministeeriumil oli vastava bürooga aasta esimeste kuude jooksul kirjavahetus ja andsin sellest kohe ka ajakirjanikule teada. Nii et olin büroo olemasolust teadlik, aga autoroolis olles ajakirjanikuga rääkides ei tulnud see korraga meelde. Aga jällegi, laiemas kontekstis ei oma see asjaolu mingit tähtsust.

Härra Arumäe rääkis oma vastustes Postimehe ajakirjanikule aususest, aga ei soovinud vastata, millist nõu ta ministrile andis. Minister oma tänases pressiteates väitis järgmist: „Kinnitan, et minu majavälise õigusnõunikuna töötanud Urmas Arumäe ei andnud mulle soovitusi volituse allkirjastamiseks või mitteallkirjastamiseks, vaid soovitas ära oodata justiitsministri vastus.“

Sel hetkel oli minister kindlasti juba reisist välja puhanud, asjaolud üle kontrollinud ja teadis, millest rääkis.

Allolevast meilivahetusest nähtub, et ministri jutt ei vasta tõele. Esiteks ei vasta tõele ministri väide, et härra Arumäe ei andnud talle volitus(t)e andmisega seotud soovitusi. Minister ise küsis neid soovitusi ja need ta ka sai ning neid ta ka arvestas. Üldvolitus jäi PRIA-le andmata, ühes kriminaalasjas anti erivolitus ja teises, mis oli seotud hr Arumäe advokaadibürooga, ei antud seda üldse.

Maaeluminister Mart Järvik. Foto: Tiit Tamme