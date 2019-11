Raimond Kaljulaid: „Isamaa, see on siis Teie volikogu? Toatäis vuntsidega mehi ja kolm naist?“ 

Isamaa volikogu otsuse järgi hakkab poliitiline jõud kaitsma eesti keelt kolme tegevussuuna abil. Esiteks, algatatakse ülemineku eestikeelsele haridusele omavalitsustes, kus Isamaa on volikogudes esindatud. Teiseks, tehakse ettepanek praeguse keeleinspektsiooni asemel luua suuremate volitustega keeleamet. Ja kolmandaks, halduslepingute sõlmimisel ülikoolidega pööratakse rohkem tähelepanu eestikeelse kõrghariduse hoidmise ja arendamise nõudele.

Poliitiku hinnangul tuleks välisõppejõududelt keeleõppe nõudmise asemel hoopis rahastada teadus- ja arendustegevust. „Keeleameti loomise asemel aga [tuleks] investeerida täiendavalt eesti keele õppe kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisse – just sellele osutas hiljuti ka riigikontroll. Kui ajame tarka poliitikat ja väldime tarbetut vastandumist, siis jõuame palju kaugemale, kui nurgas torisedes.“

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles pressiteates, et erakond jätkab pingutusi selle nimel, et kõik Eesti elanikud valdaksid heal tasemel eesti keelt. „Eesti keele staatus ja roll meie ühiskonnas seisab silmitsi mitmete väljakutsetega. Lahendusi vajab nii eesti keele kaitse avalikus ruumis kui ka eesti keele areng teaduskeelena. Samuti jätkame pingutusi üleriiklikul ja kohalikul tasandil, et minna üle eestikeelsele haridusele arvestades kõikide omavalitsuste eripärasid,“ ütles Seeder.