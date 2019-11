Poliitika Martin Helme: meedia produtseerib maaeluministrist libauudiseid. Valitsus pole tülis Toimetas Marvel Riik , täna, 16:19 Jaga: M

Rahandusminister Martin Helme. Foto: Teet Malsroos

Rahandusminister ja EKRE aseesimees Martin Helme sõnas sotsiaalmeedias Facebook, et meedia produtseerib libauudiseid, kui räägib sellest, et maaeluministri Mart Järviku ümber toimuv skandaal lõhub valitsuse tervist. „Tegemist on lihtsalt tavapärasest suuremas koguses libauudiste produtseerimisega. Tegelikult ei ole valitsuse sees mingit tüli,“ kirjutas Helme.