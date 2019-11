Vakra: kasiinod võivad alkoholi müüa, baarid mitte? Svet: kasiinode kliendid ei lärma tänaval 

Sellega pole rahul sotsiaaldemokraat Rainer Vakra, kelle arvates on olukord ebaõiglane ning pole mingit põhjust eelistada ühte tüüpi meelelahutusasutust teistele. Vakra kirjutas 7. novembril oma Facebooki seinal, et temagi peab alkoholitarbimise vähendamist õigeks, kuid antud juhul tundub talle, et võitlus käib liigtarbimise asemel hoopis lärmiga. Sisuliselt võitleb linn keeldude ja käskude abil põhjuse asemel tagajärjega.