Mart Järvik valetas: PRIA volituste ainus teadaolev erinevus on ministri nõunik Urmas Arumäe 

EKRE liikme valetamise keskmes on tema koosseisuväline nõunik, vandeadvokaat Urmas Arumäe, kelle vastu algatati kriminaalmenetlus. Teda kahtlustatakse huvide konfliktis - ühelt poolt nõustas Järvikut, teisalt esindas mehe firma põllumehi kohtuvaidluses PRIAga, mis kuulub maaeluministeeriumi haldusalla.

PRIA tahab kaheksalt Arumäe büroo esindatavalt firmalt tagasi miljoni euro väärtuses toetusraha, kuid ei saa nõuet kriminaalasja raames esitada, kuna Järvik ei andnud vajalikule dokumendile allkirja. Ometi allkirjastas Järvik analoogsele volituse teises kriminaalasjas. Ka maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemmeti ütles "Aktuaalsele kaamerale," et tema ei tea, miks Järvik ühele volitusele nõusoleku andis, teisele aga mitte.

Delfi aga avastas maaeluministeeriumi avalikust dokumendiregistrist Järviku PRIAle antud volituse, mis on seotud kriminaalasjaga number 14760000050. See kriminaalasi on leitav aga eelmise, 2018. aasta prokuratuuri kokkuvõttest, kui riiki juhtis eelmine, EKRE ja Järvikuta valitsus.