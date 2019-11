Käsitöösalong Roosiait täidab jõuluvana kingikoti Eesti käsitööga 

Roosiait on tegutsenud juba üle kahe aasta ning rahulolevaid kliente on kogunenud väga palju. Kliendid kiidavad tootevaliku mitmekesisust ning imestavad, kui tihti kaup uueneb. Paljud ei suuda ka uskuda, et kogu käsitöökaupade valik on saadaval e-poes .

Käsitöösalongi Roosiait teenindaja Jaanika kommenteerib: „Ega see lihtne ülesanne pole. Peame enamus asju ise pildistama ning kuna need on suures osas kordumatud, on pea iga toote puhul vaja luua ka uus artikkel. Kauba e-poodi panekuga tegeleme igapäevaselt. Tihti on juhtunud ka seda, et kaup e-poodi ei jõuagi, kuna kliendid soovivad selle kohapeal enne ära osta. Aga ma ei kurda. Töö on põnev ning tööpäev kulgeb kiiresti!“