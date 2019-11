Eesti uudised Tartu rahu Keskerakonna moodi: Jüri Ratas veenis Monica Ranna abilinnapea kohalt lahkuma Asso Ladva , täna, 16:46 Jaga: M

KAKS KUUD VEENMIST: Tartu abilinnapea Monica Ranna suutis ametist loobuma panna vaid erakonna esimees.

„Tüli oli sisse programmeeritud juba enne minu saamist piirkonna esimeheks. Meil on juhatuses on 13 inimest, neist 9 on pärit eelmisest koosseisust, ja juhatus otsustas abilinnapead tagasi kutsuda. Ei ole nii, et Jaan Tootsil on inimene, keda tuua ja panna,“ seletab Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots, et Tartu abilinnapea Monica Ranna ametist loobumine ei ole Tootsi oma meeskonna loomine.