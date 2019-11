UUS ELANIK? Tallinna kesklinna parklas seisab juba mitu päeva karavan 

Valge karavan seisab parkla kõige kaugemas nurgas. Õhtulehele kirjutas üks lugeja kahtlusega, et keegi on tõesti parklasse kolinud. „Näen seda karavani kogu aeg. Seal ikka mingi sagimine käib. Kardinad on vahel ees, vahel mitte. Mingid toidulõhnad on üleval ja karavani katuselt tuleb pisikesest korstnast suitsu,“ kirjeldas ta.

Kui Õhtuleht mainitud karavani juurde jõudis, seisis selle kõrval aia najal jalgratas. Akna pealt paistis erkroheline kast, mille peal oli silt „Bolt Food“. Uksele koputades, paiskub see lahti. Reporterile vaatab otsa keskealine Aleksander, pilk kahtlustav ja kulm kortsus.

Mees ei soovinud ajakirjanikuga väga rääkida, aga seda ta kinnitas, et karavan ei ole tema alaline elupaik. Varjualuse parklasse vedamine on seotud hoopis tööga.

„See on väga hea koht kesklinnas. Siin on ümberringi palju söögikohti ja enamasti tellitakse kõige rohkem ka kesklinnas. Siit on mugav startida. Aga ööseks lähen ikka tagasi oma agulisse. Ma ei ela siin,“ sõnas ta.

Paistab, et selline parklasse kolimise lahendus tasub end ära. Karavani aknale paigutatud kaart kinnitab, et parkimiskoha eest on makstud. Juhkentali parklasse kuuks ajaks parkimisõiguse ostmine läheb maksma 90 eurot.