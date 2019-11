Õnne Pillak | Tallinnas tuleb kaotada lasteaia kohatasu 

Näen iga päev, kui palju lapsed arenevad ja õpivad teistega arvestama ning lahendama konflikte. Nad kogevad eduelamust ja tunnustust, saavad oma esimesed sõbrad. Olen jäägitult nõus nende haridusspetsialistidega, kes ütlevad, et lapse haridustee algab lasteaiast, kuna just seal pannakse alus kogu isiksuse arengule ja hilisemale edukusele. Sellepärast on mitte ainult õige, vaid ka loogiline, et sarnaselt põhi- kesk- ja ka vabatahtlikule kõrgharidusele on alusharidus kohatasuta.

Numbrite keeles rääkides. Tallinnas käib lasteaedades 22 115 last. See on ca 96% meie linna kõigist lasteaiaealistest lastest. Iga kuu maksab pere lasteaia eest 65,88 eurot, kahe lapsega 131,76 eurot. Nii on sellel aastal, sest lasteaia kohatasu tõuseb Tallinnas igal aastal. Järgmisel aastal tõuseb see ca 8% ehk 71,13 eurole. See tähendab, et ühe lapsega perel tuleb lasteaia kohatasuks aastas maksta 854 eurot ja kahe lapsega perel 1708 eurot.

Oluline signaal peredele

Lasteaia kohatasu kaotamine näitab emadele ja isadele, et Tallinnas on lastega pered olulised. Hindamatu tähtsusega on laste areng, haridus ja nende parem tulevik. Lastega peredele tahetakse anda suurem kindlustunne ja lapsevanematele suuremad võimalused investeerida oma lapsi arendatavatesse tegevustesse.

Kohatasu kaotamisest säästetud raha saaksid lapsevanemad kasutada näiteks lapse huvitegevuseks või lapsega reisimiseks. Vaatame ka tõele silma, mõnede perede puhul tähendab see, et laps saab iga päev lauale sooja toitu ning talvel selga korraliku kombeka ja jalga soojad saapad.

Ka haridussüsteemi sees on lasteaia kohatasu kaotamine vägagi põhimõtteline otsus. See rõhutaks alushariduse olulisust ja murraks eksitava müüdi, et lasteaed on justkui koht, kuhu lapsed turvaliselt hoiule anda, mitte niivõrd haridusasutus.

Minult on palju küsitud, kas kohatasu kaotamine Tallinnas kehtiks ka eralasteaedadele. Vastus on lihtne. Jah, see puudutab kõiki lasteaedasid sõltumata nende omandivormist. Eralasteaedadele oleme näinud ette linnapoolse toetuse linnapoolt kehtestatud kohatasu ulatuses.