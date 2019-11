Juhtkiri | Mis läheb alkoholimüügi erand maksma? 

Teistsugune pole aga tingimata parem. Nii ei pruugi liigse lärmi üle juba aastaid kurtnud vanalinlasi rõõmustada väljavaade, et peomelu tuleb siiski kannatada vähemalt kella kahe või kolmeni öösel, seejärel valgub baaride-klubide sulgudes linnatänavaile hulk lõbusaid inimesi, kes asuvad otsima näiteks transporti. Kes koju, kes hoopis lähimasse hotellibaari või kasiinosse, sest neile müügipiirang kummalisel kombel ei laiene.

Kummastavalt mõjub ka abilinnapea Aivar Riisalu põhjendus, et tegu on ülikõrge turvalisuse tasemega asutustega, mis valivad klientuuri – seega jäävad suurimad lämisejad ikkagi tänavaile. Teistel on aga võimalus õlle kõrvale ka mänguõnne proovida. Iseküsimus seegi, kuidas kohelda asutusi, kes otsustavad kasiinoärisse sisenemise alles nüüd, pannes baarinurka mõne mänguautomaadi.