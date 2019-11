Seisukoht | Jaburatest täiskasvanutest 

Ma pole traumeeritud ega midagi, aga nüüd ise täiskasvanu olles näen, et on endiselt hunnik inimesi, kes peavad oma pühaks õiguseks hurjutada võõraid lapsi.

Äsja ilmus Õhtulehes artikkel, kus lasteaedade naabruses elavad inimesed on väga vihased. Näiteks on õpetajaid loobitud õuntega, et nad lõpetaksid lastega õues tantsukava harjutamise ja paneksid muusika (kujutan ette, et „kuradi mürakarp“ on täpne sõnastus) kinni. Pedagoogidele heidetakse ette, et miks nad nutvaid lapsi koju ei kupata, karjugu seal. Kojameest loobitakse munadega, sest mis ta siis pühib luuaga nii valjusti teed.