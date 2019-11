KATSEJÄNESTE TRAAGIKA: halvasti korraldatud töö pureb elanike usku nutikatesse kortermajadesse 

Nutika maja mõte on selles, et elanikud saavad ise toasooja ja ventilatsiooni reguleerida, samas hoiab süsteem elanikke pidevalt kursis sellega, kui palju nad tarbivad vett, kütet, gaasi jms energiaga seonduvat. See peaks aitama inimestel raha kokku hoida ja vähendama energiatarbimist vähemalt poole võrra.

Vestlusest viie projektis osaleva ühistu juhtidega selgus, et tööd hilinevad kõikjal. Mõnes majas on andurid ja seadmed paigas, kuid pole veel süsteemi lülitatud, mõnes majas on paigas vaid üksikud andurid. Kõik tähtajad on üle lastud. Ehk nagu üks majaelanik olla ironiseerinud: „Sõnapidajad mehed, lubasid jaanipäevaks lõpetada: järgmisel aastal tuleb jälle jaanipäev!“

„Suures plaanis oleme ajagraafikust maas,“ tunnistab projekti koordinaator Rene Tõnnisson Balti uuringute instituudist. „Lähema paari nädala jooksul peaksid esimesed majad süsteemina tööle saama. Kui mingeid suuri ootamatusi ei tule, siis aasta lõpuks peaksid kõikide majade nutilahendused töötama.“

Tõnis Eelma lisab, et targa linna projektis osalevatest majadest ühes pole renoveerimine veel alanud ja kahes on ehitustööd algusjärgus, kuid ülejäänud kuraditosin maja on nutiseadmetega enamikus varustatud. „Novembri lõpuks tahaks valmis saada,“ sõnab ta. „Ega me töid enne vastu ei võta, kui kõik korras on, seega aasta lõpuks kindlasti.“

Puudub leping

Kõik ühistujuhid ütlevad, et kortermaja renoveerimine on väga keeruline ja närvesööv protsess. Ehitajatega saadakse hakkama, sest leping paneb asjad paika. Kui on mingi jama, siis see lahendatakse. Suure jama korral lastakse ümber teha. Nutinduse tegijatega aga ühistul mingit suhet ei ole ja seepärast puudub mitme maja elanikel ülevaade, mis seisus asjad on, millal ja kuidas midagi juhtub.

Eelma sõnul ei ole ühistutel tõepoolest nutikodu paigalduseks lepingut, kuid see-eest said nad renoveerimiseks toetust Tartult. Linna toetuse tingimuseks oli, et majja paigaldatakse nutiseadmed, mis on ühistule tasuta.