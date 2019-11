Kas Järvikust saab kolmas kukutatud EKRE minister? 

Mart Järvik on vintske vend – juba kuu aega on ta olnud meedia ja opositsiooni turmtule all seoses listeeriaskandaaliga. Kui ajakirjanduses, esmahooga „Pealtnägijas“, hakkasid ilmuma lood kalatööstusettevõttes M.V.Wool leitud listeeriabakteri surmajuhtumitest, asus Järvik firmat ja selle juhti Mati Vetevoolu kaitsma: „Seetõttu pean lubamatuks Eesti meedias toimuvat „avalikku hukkamist“, mille käigus püütakse üldsust hirmutada, et Eesti kalatöötlejate teatud tooted on tervisele ohtlikud ning põhjustavad inimeste surma.“ Samamoodi olevat süüdi veterinaar ja toiduamet (VTA), kes ei olevat suutnud adekvaatseid tõendusmaterjale esitada.