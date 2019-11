Manona Paris | Isside ajastu on käes. Miks siis mõned seda vihkavad? 

Aga sealt ta juba tuleb – just issi, kes käigupealt korjab kokku lapsukese riided ja kuulab õpetaja ülevaadet päevast. Ja siis lähevad nad koju, et perele süüa teha. Hoidku jumal selle eest? Oh ei, pigem kiitku ja kaitsku!

Jah, härrased vannutatud seltsimehed. Nüüdisaja lapsed nutavad enam mitte emme, vaid pigem issi järele. Nihe on toimunud väga ruttu – veel viis aastat tagasi esimese pojaga aeda minnes nuteti emmede järele, siis nüüd – palun vabandust ilmselge kalambuuri eest – on käes isside ajastu. Uutmoodi. Lugege „isasemaid portaale,” kui ei usu. Meid ründavat lödipükste armee, kes ei oska enam oma kätega midagi teha (nagu kirjutajad käiksid ise marketi asemel mammutijahil), ja süüdi olla selles kõiges veidral kombel naised, kes on liiga haritud, teenivad ise raha ja on seeläbi kaaslastele liiga kõrged latid seadnud. On läbi selle mehed ära kohitsenud. Mnjah, nende loogika, palun vabandust. Ei taha rohkem sellele karavanile järele haukuda, ja ega nutikad seda teegi. Ent mingi ebakõla jääb siiski kõrvu kummitama. Millest on tekkinud arusaam, et n-ö traditsioonilisi mehenorme eirav mees on meessoo hukk?

No mis siin siis halba on, kui mees avastab, et laps on ka osa temast ja tahab temaga tegelda? Jääb isapuhkusele, nii nagu on seda teinud nii minu abikaasa kui ka, mis siin salata, omal ajal siseminister Mart Helme. Kui mees on see, kes viib ja toob last lasteaeda, jookseb öösel voodi alt kolle peletama ja tualetis tuld süütama ning on see, kes teab peres, kus on kraadiklaas ja plaastrid. Ja puhtad riided.

Kardate, et see pole enam naistele atraktiivne? Ma julgen 26aastase vaatlejakarjääri põhjal väita vastupidist. Kõik mu tutvusringkonna vaprad superisad on naiste seas ülimenukad. Ja nad pole ka kordagi tõstatanud küsimusi, et naiste emantsipatsioon on kuidagi neid kohitsenud. Seda juttu ajavad pigem isendid, kellele arusaam soosuhetest on nihkes traditsioonilisi ja toksilisi stereotüüpe täis. Paraku aga sageli vildakalt, sest samal ajal, kui võimalikule partnerile esitatakse absoluutselt kõikvõimatud nõuded alates figuurist kuni oskusteni, siis ennast vabastatakse isegi sellest viimasest.

Õigeid mehi on alati nappinud

Tegelikult pole siin ju midagi uut. Hala kaduva ja muutuva maskuliinsuse üle on kestnud sama kaua kui issanda päike on oma tiire teinud. Samamoodi on lood nooruses rohelisemana paistva rohuga ning sellega, et noorus on alati hukas ja vanemad tagurlikud.

Mehelikkusest, nagu ka naiselikkusest on muidugi igaühel enda arusaam, mis koondub veidratesse mürgistesse kogumikesse. Klassikaline toksiline käsitlus madonnast/hoorast ja supermehest on aga ühtemoodi nii võimatu kui ka ebainimlik. Umbes nii nagu juulikuu lumi või harmooniline valitsuskoalitsioon.