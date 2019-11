TOP 5 | Joomaurkast mängupõrgusse 

Tagasiteed polevat

Kohalike ja rahvusvaheliste asjatundjate kriitikat teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise asjus pareerib valitsus ütlemisega, et neil on selleks rahva mandaat – olgugi et reformi lubanud Isamaa pälvis vaid veidi enam kui 11% valijate toetuse. Kui paljud neist saavad olema rahul lõpptulemusega – näiteks on sotsiaalministeerium teinud muudatusettepaneku lubada sambast välja võtta vaid kolmandiku kogutust –, ei tea praegu aga veel keegi.

Miks sotsid?

Riigikogu aknaaluse Raimond Kaljulaidi soov parteipoliitikas kaasa lüüa ei tule üllatusena, ent miks valis poliitik uueks koduerakonnaks madalseisus toetusarvudega sotsid? Kas sealne troonipärimisjärjekord soosib enam siiski Kaljulaidi võrreldes Reformierakonnaga, kus esimeheks pürgijad on tavaliselt pikalt ette teada? Olgugi et praegu kinnitab riigikogulane, et sotside esimees Indrek Saar ei pea muretsema.

Järvikut ootab Kingo saatus?

Kui Kert Kingo ministriametist taandumise viimaseks tõukeks sai värske nõuniku kole suuvärk ja äpardunud värbamisotsuse peitmine valede taha, siis maaeluminister Mart Järvikule ei tähenda (eks)nõuniku sattumine kriminaaluurimise alla väidetava huvide konflikti tõttu samuti head. Seda enam, et ministrile heidetakse juba seoses listeeriapuhanguga ette vassimist.

Väiksed ja suured valed