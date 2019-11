Siiri Laidla | Kutsumata külalised – kas igavene nuhtlus? 

On veel üks liik kutsumata külalisi: putukad-satikad. Täid, kirbud, prussakad, vaaraosipelgad, lutikad ja ämblikud. Juba seda nimekirja lugedes hakkab kere vastikusest sügelema. Aga nad on olemas, tahame või ei. Ajal, kus meie kodud on nii puhtad, pesumasin huugab iga päev töötada, tolmuimeja on igas kodus enesestmõistev koduabiline, ronivad need nuhtlused ikka meie ellu. Miks? Kuidas? Kas oleme räpased? Väljastpoolt kindlasti mitte.

Ka mul tuli hiljuti kutsumata külalistega, lutikatega, võidelda. Olen kodune inimene, kuskil ei reisi, mingis lutikapunkris ei aele. Elan üheksakorruselises majas. Sinna ongi koer maetud. Suur maja on nagu elusorganism, millel ühine vereringe ja ka ühised satikad. Oleme justkui mingil ärritaval, vastumeelselt ühendaval moel selle „veresidemega“ seotud. Lutikal on ükspuha, kelle verd ta imeb, on selleks esteet, ärituus, süütu lapseke või bomž. Tõrjet tuleb teha kõigil.

Ja siis mõtlesingi, et kutsumata külalised, antud juhul lutikad, polegi kõige jubedam nuhtlus. Nad võivad olla ka inimestevaheliseks ühendussillaks – nii perversne, kui see mõte ka ei tunduks. Vaid koos tegutsedes saavad suure maja elanikud satikatest priiks. Selleks on tarvis suu lahti teha, oma mure ära rääkida, koosolek kokku kutsuda, putukatõrje tellida, valehäbist üle saada ja nii edasi.