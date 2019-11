GALERII | Kadriorus avati sajandivanuses villas tuhandetest elus lilledest loodud skulptuur 

Restoran Mon Repos tähistas sünnipäeva Foto: Margus Johanson

Hollandist pärit mees elab ise juba mitu aastat Eestis ja tema soov on oma loominguga ärgitada inimesi märkama looduse ilu ja ande iga päev. “Olgu see looduskeskkond, naturaalsed materjalid või puhas toit, kõik mõjutab meid ja peaksime tegema teadlikke valikuid end ümbritsevat kujundades”, sõnas Boeijkens.

“Loodame väga, et see kaduv kunst – eluslilled ning gastronoomia – pakub publikule ainest võtta aeg maha, tulla olulise inimesega ühes kogema midagi nii unikaalset,” lisas florist. Toidukunstniku, Mon Repos restorani peakoka Vladislav Djatšuki sõnul on tal olnud Peteriga hea koostöö juba varasemast, sest lilled on loomulik osa restoranielamuse pakkumisel, kuid nii mastaapset ühisprojekti ei ole enne tehtud. “Saime juba avamisel positiivset tagasisidet ja see innustab meid ka edaspidi lillekunsti ning kokakunsti ühendama,” sõnas Djatšuk.