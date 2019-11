Martin Helme: toimub infooperatsioon järgmise EKRE ministri tasalülitamiseks 

"Augustis, kui toimus Jüri Ratase umbusaldamine, ütlesid mitmed opositsiooni esindajad, et järgmise umbusalduse panevad nad püsti enne jõule. Näeme, kuidas viimastel nädalatel on meedia ja nüüd siis ka prokuratuur selle püha ürituse ette rakendatud ja ehitatakse täielikku libanarratiivi Mart Järviku suhtes. Kõlama tahetakse panna peamiselt kahte sõnumit: esiteks, et toimub lõputu valetamine ja teiseks, et töötatakse vastu tublide ametnike tublile tööle. Mõlemad väited on selgelt valed," kirjutab EKRE fraktsiooni esimees sotsiaalmeedias.

Helme leiab, et nii meedia kui opositsioon süüdistab Järvikut selles, et viimane teeb oma tööd hästi ja pühendumusega. "Ta on nõudnud infot, tegevust ja vastutust oma alluvuses olnud ametitelt. Ta on sisuliselt ja jõuliselt võtnud ette toiduohutuse tagamise Eestis. Ta on nõudnud, et ametid ei tegeleks kodumaist ettevõtlust tappes suvaõiguse kohandamisega näidishukkamiste läbi viimiseks, et varjata oma varasemat tegevusetust ja ebakompetentsust."