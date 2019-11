Kuidas valida oma unistuste superpraadi – Kikase parimat jõulutoodet? 

Kes ütles, et jõulupraad peab olema eestimaiste maitsenüanssidega? Uuendused on meie tänapäevase elu osa ning seda võib tuua ka jõululauale. Teriyaki marinaadis ahjuliha on Jaapani köögi maitsetega, mida, mulle tundub, on tavapärasest veidi pehmemaks tehtud. Ühest pakist saab umbes kolm suurt portsu või neli keskmist.

Kas jõulude ajal ikka peab kindlasti laual olema sealiha? Ja siis äigavad inimesed pärast jõule, et neil on nii raske tunne ning kaalu on palju juurde tekkinud. Mina ütleksin seepeale, et sealiha asemel söö kanaliha! Kana- ja kalkuniliha on hoopis lihtsam seedida ning maitseelamus ei jää millegi poolest alla. Võib-olla on isegi sealihast parem. Kui muretsed, et ei saa ise maitsestamisega hakkama, siis tuleb Kikas sulle appi: vali maitsestatud kalkunifilee.