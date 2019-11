UDU PÄÄSTIS ADOLF HITLERI ELU: Georg Elseri pandud pomm plahvatas 13 minutit liiga hilja 

Ja kui tol õhtul poleks Münchenis olnud udu, võinuks maailma ajalugu olla teistsugune. Nimelt oli Adolf Hitler pärast kõne pidamist lahkunud 21.07 ehk 13 minutit enne pommiplahvatust. Varasema lahkumise põhjus oli udu. Täpsemalt sai Hitler teate, et tal tuleb udu tõttu Münchenist Berliini sõita lennuki asemel rongiga.

Georg Elser (1903 - 1945). Foto: Vida Press

Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier ütles esmaspäeval Georg Elseri sünnikohas Hermaringenis püstitatud mälestussamba avamisel, et Georg Elser on 20. sajandi ajaloos suurkuju, keda pikka aega on peetud tegelikust väiksemaks.