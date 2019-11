Angela Merkelist sai Saksamaa liidukantsler tänu Berliini müüri langemisele  

Angela Merkel töötas müüri langemise ajal Ida-Berliinis teadlasena. Ta on tunnistanud, et ta ei uskunud veel 1980. aastatel, et müür langeb tema eluajal.

Meenutades 9. novembrit 1989, on Merkel rääkinud, et kuna oli neljapäev, siis läks ta nagu tavaliselt neljapäeviti Ida-Berliini ühe šiki ujula sauna, kuhu jõudis kella kaheksa paiku õhtul. Tõsi, enne oli ta televiisorist näinud Günter Schabowski esinemist, millest võis aimata, et midagi on toimumas.