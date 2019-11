Eestlaste leiutis aitab teha talveõhtud soojemaks ja hubasemaks 

Foto: Envato Elements

Kes meist ei oleks suvisel ajal sellega kokku puutunud, et grill ei taha hästi süttida. Talvel tuleb ahju või kaminasse tule süütamisel tihti sama probleemiga rinda pista. Biofire ’i süütegeel on see, mis tuleb appi – tegemist on lihtsa, kuluefektiivse, mugava ja ohutu tootega. Edaspidi saavad sinu talveõhtud soojemaks ja hubasemaks hoopis vähesema vaevaga!