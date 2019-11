Jüri Ratas: ootan Järvikult ammendavaid selgitusi ja vastuseid  

"Kriminaalasja algatamine ministri nõuniku tegevuse suhtes on väga tõsine signaal. See eeldab ühest ja adekvaatset reaktsiooni ka ministrilt endalt," kirjutab Ratas sotsiaalmeedias ning lisab, et poliitilises juhtimises ega valitsuses ei ole kohta huvide konfliktile ega korruptsioonikahtlustele.