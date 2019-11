Miljardär Michael Bloomberg kavatseb USA presidendiks kandideerida 

Endine New Yorgi linnapea tunneb muret, et praegused demokraatide kandidaadid ei ole piisavalt tugevad, et 2020. aasta valimistel Donald Trumpi lüüa. Eeldatavalt kinnitab 77aastane Bloomberg sel nädalal ametlikult oma kandidatuuri, et osaleda Alabamas toimuvatel eelvalimistel. Hetkel on demokraadide seas 17 presidendikandidaati, kes soovivad vabariiklasest Trumpile konkurentsi pakkuda.