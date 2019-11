NÕME TEGU: vandaalitsejad maalisid kilpkonnade kilbile haakriste 

Rentoni politseijaoskond teatas teisipäeva õhtul, et loomakaitsjad hoiavad silma peal rannaäärsel alal, kus kilpkonnad tihti kividel peesitavad. Lisaks sellele, et roomajate kilbile haakristi maalimine on ebaeetiline, kahjustab värv loomade tervist. Kilpkonnadel on seetõttu keerulisem päikesest tulenevaid vitamiine omandada, värv võib tekitada hingamisprobleeme ja levitada roomajate vereringesse mürgiseid kemikaale.

Svastika joonistamine viis ka selleni, et laupäeval korraldavad Rentoni elanikud vihavastase meeleavalduse. Organiseerijad loodavad, et inimeste pahameel teo üle näitab, et loomade halba kohtlemist ja vihasümboleid linnas ei taluta. Meeleavalduse ühe korraldaja Chad Crane'i sõnul oli intsident šokeeriv, seda enam, et see toimus linnaelanike n-ö tagaaias.