Trump peab kohtuniku käsul kaks miljonit dollarit heategevusse maksma 

Donald J Trump Foundation suleti 2018. aastal, kui prokurörid kritiseerisid selle seost Trumpi poliitiliste huvidega. Nende sõnul toimis see „mitte millegi enama kui Trumpi tšekiraamatuna“. Trump Foundationi eesotsas olid peale Donaldi ka tema kolm vanimat last – Donald jr, Eric ja Ivanka.

Kohtunik Saliann Scarpulla sõnul ei tohi selliseid heategevusfonde poliitikaga seostada. Naise teatel rikkus Trump usalduskohustusi, kasutades USA sõjaveteranidele mõeldud raha presidendivalimistel. „Ma kohustan hr Trumpi maksma 2 miljonit dollarit, mis oleks tema heategevusfondi läinud, kui see veel eksisteeriks,“ kirjutas Scarpulla. Tema sõnul peab raha minema kaheksale heategevusorganisatsioonile, mis pole kuidagi Trumpiga seotud.

President Trump ja tema advokaadid kinnitavad, et kohtuasi oli poliitiliselt motiveeritud, süüdistades selles „libekeelseid New Yorgi demokraate“. Kahe miljoni maksmine on osariigi süüdistajate poolt alustatud kaasuse lõplik lahendus.