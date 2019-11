Rahandusminister Helme linnahalli ooperisaali rajamise plaani ei toeta 

Valitsus otsustas neljapäevasel kabinetinõupidamisel, et Tallinna linnahalli võiks rajada ooperisaali, kuid tellib esmalt ekspertiisi, et näha sellise organisatsioonimudeli kulude prognoosi, vahendab ERRi uudisteportaal . Linnal ja riigil on ühine huvi linnahalli arendada, kuid kas 170 miljonit eurot maksev projekt osutub elujõuliseks, selgub alles arutelude järel.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles: „Otsustasime, et õige on minna edasi variandiga, kus saab kolm olulist asja korraga: linnahall saab korda, teiseks ooperiteater saab endale ooperi- ja balletisaali, kolmandaks linn ja kogu Eesti saavad endale korraliku konverentsikeskuse ja kontserdisaali.“ Lukase sõnul teeb Linnahalli suhtes lõpliku otsuse siiski Riigikogu.

Rahandusminister Martin Helme teatas Facebooki vahendusel, et ta ei toeta linnahalli ooperisaali rajamise plaani. „Tegelikult ikka ei otsustanud. Kultuuriminister tõi sellise ettepaneku, aga küsimusi ja küsitavusi selle plaani suhtes on liiga palju, et midagi otsustada. Kui tahta asja positiivselt kommunikeerida, võib öelda, et jätkatakse arutelusid. Kui tahta konkreetsem olla, siis mina plaani sellisel kujul ei toeta,“ kirjutas Helme.