Tartu Keskerakonna kriis sai lahenduse: Monica Rand astub abilinnapea kohalt tagasi 

„Meil on kõik hästi. See on meie siseküsimus. 7. novembriks on meil kõik lahendatud,“ sõnas septembri viimastel päevadel Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks valitut Jaan Toots ja lisas, et mingit punnseisu ei ole, lihtsalt väikesed ümberkorraldused. Olukord osutus aga ootamatult keeruliseks.