KARM EKSIMUS: haigekassa nõuab Karmen Jollerilt välja petetud soodusretseptide eest üle 50 000 euro Marvel Riik , täna, 21:57

Perearst Karmen Joller. Foto: Priit Simson / Ekspress Meedia

Kevadel sai haigekassa vihje, et Kivimäe perearstikeskuses on suurtes kogustes välja kirjutatud imikute toitesegu, mille hinnast lõviosa hüvitab haigekassa. Õhtulehele teadaolevalt on haigekassa juurdlus nüüdseks tuvastanud, et Kivimäe perearstikeskus peab neile hüvitama 53 000 eurot, kuid keskuse arstid on nõude vaidlustanud.