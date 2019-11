ÄHVARDUSTE SIHTMÄRK: Itaalia politsei pidi 89aastase mammi oma kaitse alla võtma 

BBC kirjutab, et senaatori ettepanek luua vihakõnega võitlemise erikomisjon läks vaatamata parempoolsete parteide toetuse puudumisele parlamendis siiski läbi. Itaalia rahvuslik partei Liiga, paremtsentristlik Forza Italia ning paremäärmuslik Itaalia Vennad otsustasid möödunud nädalal toimunud hääletusel mitte osaleda. Erikomisjoni ülesandeks oleks võidelda rassismi, juudivastasuse, etnilise ning usulise tagakiusamise vastu.

Proua Segre sõnas pettunult, et parempoolsete parteide mitteosalemine tekitas parlamendisaalis temas tunde, nagu oleks ta mingi marslane.

Hääletusest saati saab Segre sotsiaalvõrgustikes keskmiselt 200 vihasõnumit päevas. Mõned neist on piisavalt räiged ja tõsised, et Milano prefekt otsustas, et senaator vajab politsei kaitset. Kui proua Segre edaspidi kuhugi liigub, siis ainult kahe karabinjeerist saatjaga. Politsei avas ka uurimise.