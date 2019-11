Hai kõhust tulid välja turisti käsi ja abielusõrmus 

Abikaasaga Prantsusmaale kuuluva Reunioni saare rannikul puhanud 44aastane mees võttis veealust maailma uudistama minnes riski. Tollel rannal on arvukalt silte, mis turiste vettemineku eest hoiatavad ning kohalikudki kinnitavad BBCle, et haid on seal tavapäraseks nähtuseks.