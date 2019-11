Macron: minu meelest kogeme hetkel NATO ajusurma 

„Meie Ameerika partneri ebastabiilsus ja süvenevad pinged tähendavad, et idee Euroopa kaitsesüsteemist hakkab vaikselt maad võtma,“ rääkis Macron. „Tugev ja strateegiline Euroopa on päevakajaline. Ma lisaksin, et mingil hetkel peaksime NATOle kriitilise pilguga otsa vaatama. Minu meelest, see, mida praegu kogeme, on NATO ajusurm. Peame mõistlikud olema.“