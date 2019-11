Maaeluministri nõuniku osas algatati kriminaalmenetlus, Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid nõuavad Mart Järviku tagasiastumist

Kriminaalasja algatamise eesmärk on kontrollida, kas advokaat Arumäe on rikkunud seadust, kui ta maaeluministri nõunikuna andis nõu Mart Järviku haldusalas asuva PRIA tegevuse osas, olles ise samal ajal süüdistatava kaitsjaks kriminaalasjas, kus PRIA peab kannatanuna seisma avaliku raha kasutamise eest, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Kui listeeriaskandaalis tekitas kummastust, kuidas maaeluminister Mart Järvik asus toetama kalatehast ja survestama endale alluvat veterinaar- ja toiduametit (VTA), siis "Pealtnägija" käsutuses dokumendid näitavad, et samal ajal küpseb terav vastasseis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ehk PRIAga. Sisuliselt kaebab PRIA, et ministri nõunik Urmas Arumäe takistab neil menetleda firmasid, keda ta varem advokaadina esindas.

Vastasseisu keskmes on viimaste aastate üks suurem eurotoetuste pettus, kus prokuratuur esitas kaheksale juriidilisele isikule kahtlustuse soodustuskelmuses, mis seisnes PRIAle teadlikult valeandmete esitamises, et saada suuremat investeeringutoetust.

Ehkki Arumäe väidab, et taandas end juba kevadel ja kliente esindab teine tema büroo advokaat, siis tegelikult ajas ta sama asja edasi ministri nõustajana, sest näiteks veel 11. juulil ehk kaks kuud pärast ministri nõunikuks saamist saatis Arumäe advokaadina samale ministrile alluvale PRIAle taotluse, kus palus erandkorras tema klientidele esitatud kahjunõuet vähendada. Ka prokuratuur kinnitab, et Arumäe ajas nendega klientide nimel asju ajal, kui ta oli juba ministri õigusnõustaja.

Reformierakonna saadetud pressiteates ütleb Kaja Kallas, et Arumäe antav nõu minister Järvikule aitab hoopis Arumäe kaitsealuseid, mitte rikki. "Seekord on lugu tõsine, sest ministri nõustajal on selge huvide konflikt ja riik peab sekkuma lausa kriminaalmenetlusega. Üks on selge - ei maaeluminister ega tema nõunik ei seisa selles loos riigi huvide eest, vaid tegelevad rahvakeeles öelduna sahkerdamisega," seisab pressiteates.