Toeta lapse arengut toidulisanditega, mis mekivad hästi! 

Vanem laps on läinud minusse, mis tähendab, et tal on kaaluga probleeme. Mõistan hästi, et olles juba kaheksa-aastaselt ülekaalus, pole lihtne. Seda enam, et pojale meeldivad igasugused suhkrurikkad mahlad ja pudingud. Olen viimasel ajal pakkunud talle Nutrifoodsi pudinguid. Ta on need hea meelega ära söönud, aimamata, et need on kuidagi tavapärasest teistsugused. Tänu pudingute väikesele kalorisisaldusele on ta juba kas kilo alla võtnud.